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Васин Александр Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васин Владимир Ильич

Мать: Васина Наталья Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Васина Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Антон Александрович

Мать ребёнка: Васина Ольга

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васина Алина Александровна

Мать ребёнка: Васина Ольга

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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