Васин Александр Владимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васин Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Васина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Антон Александрович
Мать ребёнка: Васина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васина Алина Александровна
Мать ребёнка: Васина Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно