Салтыкова (Рукомойникова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Салтыков Павел Александрович
Отец ребёнка: Салтыков Александр Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1913
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Салтыков Александр Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1915
Сын: Салтыков Петр Александрович
Отец ребёнка: Салтыков Александр Петрович
Рождение ребёнка
17.06.1923
Дочь: Салтыкова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Салтыков Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933