Салтыкова (Рукомойникова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалтыкова (Рукомойникова) Анна Алексеевна

Салтыкова (Рукомойникова) Анна Алексеевна

Место рождения

Новая, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Салтыков Павел Александрович

Отец ребёнка: Салтыков Александр Петрович

Рождение ребёнка
20.05.1913

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Салтыков Александр Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1915

Сын: Салтыков Петр Александрович

Отец ребёнка: Салтыков Александр Петрович

Рождение ребёнка
17.06.1923

Дочь: Салтыкова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Салтыков Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Александр Петрович

Смерть
1933