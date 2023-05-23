Колотова Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1912 по 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1912 по 1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1930 по 1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
раз.раб в колхолзе им. Калинина
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово