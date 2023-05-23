Колотова Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотова Ирина Алексеевна

Колотова Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1912 по 1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1912 по 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1930 по 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Петр Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Петр Игнатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
раз.раб в колхолзе им. Калинина
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
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