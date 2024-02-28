Кобзева (Юдаева) Анна Никитина
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: Юдаев Никит Иванов
Мать: Юдаева Надежда Иванова
Рождение ребёнка
18.05.1917
Дочь: Фефелова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Кобзев Николай Федотов
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно