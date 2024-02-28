Кобзева (Юдаева) Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева (Юдаева) Анна Никитина

Место рождения

Городище, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: Юдаев Никит Иванов

Мать: Юдаева Надежда Иванова

Городище, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.05.1917

Дочь: Фефелова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Кобзев Николай Федотов

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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