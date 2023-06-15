Атлуханова Фейруза Мавлудиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1958
Отец: Ильясов Мавлудин Ильясович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.11.1979
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1980
Дочь: Атлуханова Оксана Руслановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.1983
Сын: Атлуханов Рашид Русланович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1986
Сын: Атлуханов Имран Русланович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности