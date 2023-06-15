Атлуханова Фейруза Мавлудиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атлуханова Фейруза Мавлудиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1958

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

ОА
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1958

Отец: Ильясов Мавлудин Ильясович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
04.11.1979

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1980

Дочь: Атлуханова Оксана Руслановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.1983

Сын: Атлуханов Рашид Русланович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1986

Сын: Атлуханов Имран Русланович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности