Шмелев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелев Иван Михайлович

Место рождения

Слободка Белошейно Макарьевского уезда

Дата рождения

14.09.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободка Белошейно Макарьевского уезда
Крестный при рождении Библенов Никандр Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмелева Мария Семёновна

Слободка Белошейно Макарьевского уезда