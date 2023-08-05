Шмелев Иван Михайлович
Место рожденияСлободка Белошейно Макарьевского уезда
Дата рождения14.09.1878 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Слободка Белошейно Макарьевского уезда
Крестный при рождении Библенов Никандр Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмелева Мария Семёновна
Слободка Белошейно Макарьевского уезда