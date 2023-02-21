Сурникова Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурникова Валентина Анатольевна

Сурникова Валентина Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1987

Отец: Сурников Виктор Анатольевич

Мать: Лютикова-Сурникова Ирина Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close