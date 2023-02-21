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Сурникова Валентина Анатольевна
Сурникова Валентина Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.1987
Пол
Женский
Отец
Сурников Виктор Анатольевич
Мать
Лютикова-Сурникова Ирина Анатольевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1987
Отец:
Сурников Виктор Анатольевич
Мать:
Лютикова-Сурникова Ирина Анатольевна
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