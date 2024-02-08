Постников Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постников Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Постников Федор

Отец ребёнка: Постников Василий

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Постников Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Василий

Смерть
Неизвестно
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