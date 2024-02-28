Амвросимов Иван Макарович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1899 ст.
Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Поручители. По жениху: Карачевский мещанин Александр Николаевич Косарев, Карачевский мещанин Афанасий Димитриевич Сафонов. По невесте: Севский мещанин Михаил Иванович Маслов, Дмитровский мещанин Иван... Показать все
Смерть
Неизвестно