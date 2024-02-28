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Амвросимов Иван Макарович

Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
10.01.1899 ст.

Жена: Амвросимова Наталья Алексеевна

Добрик, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Поручители. По жениху: Карачевский мещанин Александр Николаевич Косарев, Карачевский мещанин Афанасий Димитриевич Сафонов. По невесте: Севский мещанин Михаил Иванович Маслов, Дмитровский мещанин Иван... Показать все
Смерть
Неизвестно
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