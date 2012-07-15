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Мурадова Туркана Талеховна
Мурадова Туркана Талеховна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.2012
Пол
Женский
Отец
Мурадов Талех Интигам оглы
1985 г.р.
Мать
Магомедова Умайганат Гусейновна
Дети
Не указаны
Добавил:
УМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2012
Отец:
Мурадов Талех Интигам оглы
Мать:
Магомедова Умайганат Гусейновна
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