Кочов Козьма Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочов Козьма Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Коч Ермолай (Еремей) Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Кочев Василий Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Кочев Ефим Козмич

Мать ребёнка: не указана

Бархатова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Кочев Василий (2-й) Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678
Бархатова, Осинский муниципальный район, Пермский край
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