Кочов Козьма Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1625
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625
Отец: Коч Ермолай (Еремей) Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Кочев Ефим Козмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Кочев Василий (2-й) Козьмич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678