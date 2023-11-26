Иоанн Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Семен Иоаннович

Мать: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Задубровская Александра Иоанновна

Мать ребёнка: Феодора Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Иоанновна

Мать ребёнка: Феодора Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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