Иоанн Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Семен Иоаннович
Мать: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Задубровская Александра Иоанновна
Мать ребёнка: Феодора Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Иоанновна
Мать ребёнка: Феодора Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Георгиевна
Смерть
Неизвестно