Четверикова Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверикова Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ряжский Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Ряжский Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ряжский Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Ряжский Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ряжский Всеволод Григорьевич

Отец ребёнка: Ряжский Григорий Александрович

Смерть
1950
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