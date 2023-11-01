Четверикова Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ряжский Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Ряжский Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Ряжский Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ряжский Всеволод Григорьевич
Отец ребёнка: Ряжский Григорий Александрович
Смерть
1950