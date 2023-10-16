Востриков Захар Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Захар Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1789

Дочь: Ксения Захаровна

Мать ребёнка: Вострикова Пелагея

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Пелагея

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