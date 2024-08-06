Kiblisky (Liberman) Lucia
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1907
Дата смерти07.07.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kiblisky / Киблицкий Yakob / Янкель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kiblisky / Киблицкий Yakob / Янкель
Смерть
07.07.1990