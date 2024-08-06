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Kiblisky (Liberman) Lucia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1907

Дата смерти

07.07.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kiblisky / Киблицкий Yakob / Янкель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kiblisky / Киблицкий Yakob / Янкель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kiblisky / Киблицкий Yakob / Янкель

Смерть
07.07.1990

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