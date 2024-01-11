Шестопалова Евдокия (Авдотья) Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова Евдокия (Авдотья) Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.05.1849 ст.

Муж: Шестопалов Севастьян Николаев

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1853 ст.

Сын: Шестопалов Михей Севостьянов

Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Шестопалов Емельян Севастьянов

Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1859 ст.

Сын: Шестопалов Сергей Севостьянов

Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1862 ст.

Сын: Шестопалов Павел Севастьянов

Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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