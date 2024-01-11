Шестопалова Евдокия (Авдотья) Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1849 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1853 ст.
Сын: Шестопалов Михей Севостьянов
Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Шестопалов Емельян Севастьянов
Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев
Рождение ребёнка
27.06.1859 ст.
Сын: Шестопалов Сергей Севостьянов
Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев
Рождение ребёнка
12.01.1862 ст.
Сын: Шестопалов Павел Севастьянов
Отец ребёнка: Шестопалов Севастьян Николаев
Смерть
Неизвестно