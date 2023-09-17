Афитова Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.05.1945
Отец: Ермолович Степан Минович
Мать: Ермолович Анна Федоровна
Рождение ребёнка
15.07.1963
Отец ребёнка: Афитов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
13.09.1965
Дочь: Иванчикова Оксана Михайловна
Отец ребёнка: Афитов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
10.11.1966
Дочь: Афитова Диана Михайловна
Отец ребёнка: Афитов Михаил Петрович