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Афитова Надежда Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1945

Отец: Ермолович Степан Минович

Мать: Ермолович Анна Федоровна

Рождение ребёнка
15.07.1963

Сын: Афитов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Афитов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
13.09.1965

Дочь: Иванчикова Оксана Михайловна

Отец ребёнка: Афитов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
10.11.1966

Дочь: Афитова Диана Михайловна

Отец ребёнка: Афитов Михаил Петрович

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