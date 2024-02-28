Нечаева (Сысоева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Сысоева) Екатерина

Место рождения

Можайск

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Сысоев Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1880

Муж: Нечаев Василий

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1881

Сын: Нечаев Александр

Отец ребёнка: Нечаев Василий

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1883

Сын: Нечаев Сергей

Отец ребёнка: Нечаев Василий

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
28.02.1890

Дочь: (Нечаева) Лидия

Отец ребёнка: Нечаев Василий

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
11.04.1893

Дочь: (Нечаева) Елизавета

Отец ребёнка: Нечаев Василий

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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