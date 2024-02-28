Нечаева (Сысоева) Екатерина
Место рожденияМожайск
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Сысоев Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1880
Муж: Нечаев Василий
Рождение ребёнка
06.03.1881
Сын: Нечаев Александр
Отец ребёнка: Нечаев Василий
Рождение ребёнка
01.07.1883
Сын: Нечаев Сергей
Отец ребёнка: Нечаев Василий
Рождение ребёнка
28.02.1890
Дочь: (Нечаева) Лидия
Отец ребёнка: Нечаев Василий
Рождение ребёнка
11.04.1893
Дочь: (Нечаева) Елизавета
Отец ребёнка: Нечаев Василий
Смерть
Неизвестно