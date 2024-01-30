Смелкова (Клячина) Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1955
Рождение ребёнка
01.09.1974
Сын: Смелков Евгений Викторович
Отец ребёнка: Смелков Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
19.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смелков Виктор Николаевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область