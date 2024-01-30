Смелкова (Клячина) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелкова (Клячина) Галина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1955

Отец: Клячин Сергей Христофорович

Мать: Клячина Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.09.1974

Сын: Смелков Евгений Викторович

Отец ребёнка: Смелков Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
19.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смелков Виктор Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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