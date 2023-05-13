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Быкадорова Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1953

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1953

Отец: Быкадоров Пётр Васильевич

Мать: Быкадорова Вера Петровна

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