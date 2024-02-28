Хайретдинов Хуснутдин
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Биктимиров Хайретдин
Мать: Биктимирова Сагибадану
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал
Рождение ребёнка
1859
Сын: Богданов Гезетдин Хуснутдинович
Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал
Рождение ребёнка
1861
Сын: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович
Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал
Рождение ребёнка
1869
Сын: Богданов Гильметдин Хуснутдинович
Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал
д.Буриказганово.Башкирия
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал
Смерть
Неизвестно