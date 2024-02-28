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Хайретдинов Хуснутдин

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Биктимиров Хайретдин

Мать: Биктимирова Сагибадану

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Хуснутдинов Гуссаметдин

Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал

Рождение ребёнка
1859

Сын: Богданов Гезетдин Хуснутдинович

Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал

Рождение ребёнка
1861

Сын: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович

Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал

Рождение ребёнка
1869

Сын: Богданов Гильметдин Хуснутдинович

Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал

д.Буриказганово.Башкирия
Рождение ребёнка
1871

Сын: Хуснутдинов Фаттахетдин

Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснутдинов Ямалетдин

Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснутдинов Низаметдин

Мать ребёнка: Хайретдинова Хабибземал

Смерть
Неизвестно
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