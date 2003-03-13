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Ашмарина Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2003

Отец: Ашмарин Владимир Владимирович

Мать: Ашмарина Наталья Семеновна