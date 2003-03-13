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Ашмарина Татьяна Владимировна
Ашмарина Татьяна Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.03.2003
Пол
Женский
Отец
Ашмарин Владимир Владимирович
1973 г.р.
Мать
Ашмарина (Гаврилова) Наталья Семеновна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2003
Отец:
Ашмарин Владимир Владимирович
Мать:
Ашмарина Наталья Семеновна
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