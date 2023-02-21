Николенко (Шевченко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1913
Дата смерти01.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1913
Отец: Сaфрон Павлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
17.08.1933
Дочь: Королевская Таисия
Отец ребёнка: Николенко Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николенко Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николенко Леонард
Отец ребёнка: Николенко Евдоким
Грозный
Смерть
01.10.1993