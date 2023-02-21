Николенко (Шевченко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николенко (Шевченко) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1913

Дата смерти

01.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1913

Отец: Сaфрон Павлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
17.08.1933

Дочь: Королевская Таисия

Отец ребёнка: Николенко Евдоким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николенко Евдоким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николенко Леонард

Отец ребёнка: Николенко Евдоким

Грозный
Смерть
01.10.1993
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