Копылов Феактист Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
06.08.1916
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Феона Макаровна
Смерть
Неизвестно