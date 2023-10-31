Копылов Феактист Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Феактист Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Феона Макаровна

Рождение ребёнка
06.08.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Феона Макаровна

Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Феона Макаровна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Феона Макаровна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Феона Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Феона Макаровна

Смерть
Неизвестно
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