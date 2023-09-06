Бейшебаева Замира Айнабаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейшебаева Замира Айнабаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.
1989 г.р.

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Озубеков Кубанычбек Омуржанович

Рождение ребёнка
18.02.1986

Сын: Озубеков Иззат Кубанычбекович

Отец ребёнка: Озубеков Кубанычбек Омуржанович

Рождение ребёнка
07.10.1989

Сын: Озубеков Азамат Кубанычбекович

Отец ребёнка: Озубеков Кубанычбек Омуржанович

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