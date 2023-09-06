Бейшебаева Замира Айнабаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Озубеков Кубанычбек Омуржанович
Рождение ребёнка
18.02.1986
Сын: Озубеков Иззат Кубанычбекович
Отец ребёнка: Озубеков Кубанычбек Омуржанович
Рождение ребёнка
07.10.1989
Сын: Озубеков Азамат Кубанычбекович
Отец ребёнка: Озубеков Кубанычбек Омуржанович