Мавлютов Шамиль Нигматуллаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1941
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1941
Отец: не указан
Рождение ребёнка
19.04.1966
Дочь: Чаплыгина Светлана Шамильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепехина Эльвира Шамильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавлютова Анна
Смерть
2016