Мавлютов Шамиль Нигматуллаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавлютов Шамиль Нигматуллаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1941

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1941

Отец: не указан

Мать: Мавлютова Майжиган Альметдиновна

Рождение ребёнка
19.04.1966

Дочь: Чаплыгина Светлана Шамильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепехина Эльвира Шамильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавлютова Анна

Смерть
2016
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