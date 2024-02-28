Касьянова Матрёна Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Матрёна Нестеровна

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Место рождения

Касьяновская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.11.1888

Дата смерти

16.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Касьяновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1913

Дочь: Касьянова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Касьяновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Касьянов Павел Степанович

Отец ребёнка: не указан

Касьяновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1924

Сын: Касьянов Арсентий Степанович

Отец ребёнка: не указан

Касьяновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Касьянов Петр Степанович

Отец ребёнка: не указан

Касьяновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1933

Дочь: Касьянова Мария Степановна

Отец ребёнка: не указан

Касьяновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
16.03.1979
Безбожник, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
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