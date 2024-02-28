Касьянова Матрёна Нестеровна
Место рождения
Дата рождения14.11.1888
Дата смерти16.03.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1913
Дочь: Касьянова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1916
Сын: Касьянов Павел Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1924
Сын: Касьянов Арсентий Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.08.1933
Дочь: Касьянова Мария Степановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
16.03.1979
Безбожник, Мурашинский муниципальный район, Кировская область