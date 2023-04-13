Малюкова (Чернухина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюкова (Чернухина) Мария

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Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.10.2004

Дочь: Кристина

Отец ребёнка: Малюков Александр

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.?.2011

Сын: Малюков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Малюков Александр

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.01.2018

Сын: Малюков Владимир

Отец ребёнка: Малюков Александр

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малюков Александр

Место жительства
Неизвестно
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