Малюкова (Чернухина) Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.2004
Дочь: Кристина
Отец ребёнка: Малюков Александр
Рождение ребёнка
16.?.2011
Сын: Малюков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Малюков Александр
Рождение ребёнка
26.01.2018
Сын: Малюков Владимир
Отец ребёнка: Малюков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малюков Александр
Место жительства
Неизвестно