Горовиц Мошко (Моисей) Беркович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Горовиц Берко Симхович
Мать: Горовиц Марьим-Ите
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Горовиц Двойра Моисеевна
Мать ребёнка: Горовиц Сура-Голда
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Горовиц Хая Моисеевна
Мать ребёнка: Горовиц Сура-Голда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горовиц Сура-Голда
Смерть
Неизвестно