Горовиц Мошко (Моисей) Беркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовиц Мошко (Моисей) Беркович

Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Горовиц Берко Симхович

Мать: Горовиц Марьим-Ите

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Горовиц Двойра Моисеевна

Мать ребёнка: Горовиц Сура-Голда

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Горовиц Хая Моисеевна

Мать ребёнка: Горовиц Сура-Голда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горовиц Сура-Голда

Смерть
Неизвестно
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