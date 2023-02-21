Хомяков Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1894 год - крестьянин села Городковичи Спасского уезда Рязанской губернии.
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.
Дочь: Хомякова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Хомякова Татьяна Никифоровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно