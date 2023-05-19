Вербицкая Калисевич (Терлецкая) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1883 ст.
Рождение ребёнка
17.08.1884 ст.
Дочь: Казчук Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Вербицкий Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1887 ст.
Дочь: Домникия Тимофеевна
Отец ребёнка: Вербицкий Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1890 ст.
Сын: Вербицкий Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Вербицкий Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1898 ст.
Сын: Вербицкий Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Вербицкий Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Вербицкий Тимофей Иванович
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Смерть
Неизвестно