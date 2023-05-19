Вербицкая Калисевич (Терлецкая) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВербицкая Калисевич (Терлецкая) Мария Тимофеевна

Вербицкая Калисевич (Терлецкая) Мария Тимофеевна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
02.10.1883 ст.

Муж: Вербицкий Тимофей Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.08.1884 ст.

Дочь: Казчук Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Вербицкий Тимофей Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.02.1887 ст.

Дочь: Домникия Тимофеевна

Отец ребёнка: Вербицкий Тимофей Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.11.1890 ст.

Сын: Вербицкий Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Вербицкий Тимофей Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
12.04.1898 ст.

Сын: Вербицкий Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Вербицкий Тимофей Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Вербицкий Тимофей Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Муж: Калисевич Иван Гаврилович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close