Грушина (Козина) Екатерина Александровна
женский, родилась 20.04.1990
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1990
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область