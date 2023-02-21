Минякина (Правкина) Валентина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минякина (Правкина) Валентина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1935

Отец: Правкин Максим Алексеевич

Мать: Правкина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
02.10.1961

Муж: Минякин Владимир Петрович

г. Пенза
Бракосочетание
02.10.1961

Муж: не указан

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.07.1962

Дочь: Маркова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Минякин Владимир Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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