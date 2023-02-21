Минякина (Правкина) Валентина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1935
Бракосочетание
02.10.1961
г. Пенза
Бракосочетание
02.10.1961
Муж: не указан
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.07.1962
Дочь: Маркова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Минякин Владимир Петрович
Пенза, город Пенза, Пензенская область