Алгазина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Ефим Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Алгазина) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Алгазин Ефим Антонович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Алгазин Михей Ефимович

Отец ребёнка: Алгазин Ефим Антонович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Алгазин Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Алгазин Ефим Антонович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Алгазин Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Алгазин Ефим Антонович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Алгазин Данило Ефимович

Отец ребёнка: Алгазин Ефим Антонович

Смерть
До 1850

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