Алгазина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Алгазина) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Алгазин Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Алгазин Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Алгазин Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Алгазин Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Алгазин Ефим Антонович
Смерть
До 1850