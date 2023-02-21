Гогаринов Ларион Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Ларион Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Гогаринов Тит Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агрофена Ларионовна

Мать ребёнка: Гогаринова Васса

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евгения Ларионовна

Мать ребёнка: Гогаринова Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Васса

Смерть
Неизвестно
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