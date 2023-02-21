Гогаринов Ларион Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Гогаринов Тит Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Агрофена Ларионовна
Мать ребёнка: Гогаринова Васса
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евгения Ларионовна
Мать ребёнка: Гогаринова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гогаринова Васса
Смерть
Неизвестно