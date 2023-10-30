Березина (Елисеева) Анна Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Елисеев Иван Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1881 ст.
Воспр: Павел Васильев Березин, д. Караниной бесроч. Отпущ. Рядовой Семен Сергеев Смирнов, кр. Иван Сергеев Смирнов, Стапан Васильев Зотагин
Рождение ребёнка
17.09.1883 ст.
Сын: Березин Констанин Захаров
Отец ребёнка: Березин Захар Васильев
Воспр: Василий Васильев Березин и кр. Дев. Домна Васильева Березин Никольская Церковь
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Дочь: Тюрина Александра Захарова
Отец ребёнка: Березин Захар Васильев
Рождение ребёнка
10.07.1887 ст.
Сын: Березин Иван Захаров
Отец ребёнка: Березин Захар Васильев
Воспр: Михаил Васильев Березин и кр. Жена Надежда Иванова Березин Никольская Церковь
Рождение ребёнка
21.01.1889 ст.
Дочь: Березина Анна Захарова
Отец ребёнка: Березин Захар Васильев
Воспр: мещ. Нестер Васильев Сатаев, кр. Дев. Мария Иванова Елисеева, Домна Васильева Березин Близнецы
Рождение ребёнка
21.01.1889 ст.
Дочь: Березина Мария Захарова
Отец ребёнка: Березин Захар Васильев
Воспр: мещ. Нестер Васильев Сатаев, кр. Дев. Мария Иванова Елисаева, Домна Васильева Березин Близнецы
Рождение ребёнка
17.02.1892 ст.
Дочь: Березина Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Березин Захар Васильев
Воспр: Василий Васильев Березин и кр. Дев. Мария Иванова Елисава
Рождение ребёнка
12.03.1894
Отец ребёнка: Березин Захар Васильев
Воспр: Федор Федоров Березин, кр. Дев. Мария Иванова Елисеева
Рождение ребёнка
14.08.1895 ст.
Сын: Березин Александр Захаров
Отец ребёнка: Березин Захар Васильев
Воспр: кр. Козьма Матвеев Лушин, кр. Дев. Мария Андреева Мaнакова
Рождение ребёнка
25.05.1896
Дочь: Березина Ольга Захарова
Отец ребёнка: Березин Захар Васильев
Воспр: Василий Васильев Березин и кр. Дев. Мария Иванова Буркина
Рождение ребёнка
31.08.1899 ст.
Дочь: Березина Елизавета Захарова
Отец ребёнка: Березин Захар Васильев
Воспр: мещ. Стефан Осипов Смыслов и д. Новой Слободы кр. Дев. Параскева Александра Смирнова
Рождение ребёнка
26.08.1901 ст.
Дочь: Березина Елизавета Захарова
Отец ребёнка: Березин Захар Васильев
Воспр: кр. Николай Семенов Ершаков, кр. Дев. Александра Захарова Березин
Смерть
Неизвестно