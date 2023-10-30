Березина (Елисеева) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Елисеева) Анна Иванова

Место рождения

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Елисеев Иван Егоров

Мать: не указана

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.11.1881 ст.

Муж: Березин Захар Васильев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: Павел Васильев Березин, д. Караниной бесроч. Отпущ. Рядовой Семен Сергеев Смирнов, кр. Иван Сергеев Смирнов, Стапан Васильев Зотагин
Рождение ребёнка
17.09.1883 ст.

Сын: Березин Констанин Захаров

Отец ребёнка: Березин Захар Васильев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: Василий Васильев Березин и кр. Дев. Домна Васильева Березин Никольская Церковь
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Дочь: Тюрина Александра Захарова

Отец ребёнка: Березин Захар Васильев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1887 ст.

Сын: Березин Иван Захаров

Отец ребёнка: Березин Захар Васильев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: Михаил Васильев Березин и кр. Жена Надежда Иванова Березин Никольская Церковь
Рождение ребёнка
21.01.1889 ст.

Дочь: Березина Анна Захарова

Отец ребёнка: Березин Захар Васильев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ. Нестер Васильев Сатаев, кр. Дев. Мария Иванова Елисеева, Домна Васильева Березин Близнецы
Рождение ребёнка
21.01.1889 ст.

Дочь: Березина Мария Захарова

Отец ребёнка: Березин Захар Васильев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ. Нестер Васильев Сатаев, кр. Дев. Мария Иванова Елисаева, Домна Васильева Березин Близнецы
Рождение ребёнка
17.02.1892 ст.

Дочь: Березина Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Березин Захар Васильев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: Василий Васильев Березин и кр. Дев. Мария Иванова Елисава
Рождение ребёнка
12.03.1894

Сын: Березин Алексей Захаров

Отец ребёнка: Березин Захар Васильев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: Федор Федоров Березин, кр. Дев. Мария Иванова Елисеева
Рождение ребёнка
14.08.1895 ст.

Сын: Березин Александр Захаров

Отец ребёнка: Березин Захар Васильев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: кр. Козьма Матвеев Лушин, кр. Дев. Мария Андреева Мaнакова
Рождение ребёнка
25.05.1896

Дочь: Березина Ольга Захарова

Отец ребёнка: Березин Захар Васильев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: Василий Васильев Березин и кр. Дев. Мария Иванова Буркина
Рождение ребёнка
31.08.1899 ст.

Дочь: Березина Елизавета Захарова

Отец ребёнка: Березин Захар Васильев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ. Стефан Осипов Смыслов и д. Новой Слободы кр. Дев. Параскева Александра Смирнова
Рождение ребёнка
26.08.1901 ст.

Дочь: Березина Елизавета Захарова

Отец ребёнка: Березин Захар Васильев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: кр. Николай Семенов Ершаков, кр. Дев. Александра Захарова Березин
Смерть
Неизвестно
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