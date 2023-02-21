Евдокия Анемподистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Анемподистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Антонович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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