Евдокия Анемподистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Антонович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно