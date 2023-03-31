Федорова Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Светлана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1992

Сын: Федоров Владислав Анатольевич

Отец ребёнка: Федоров Анатолий Октабианович

Рождение ребёнка
16.12.1993

Сын: Федоров Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Федоров Анатолий Октабианович

Рождение ребёнка
01.02.2002

Сын: Федоров Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Федоров Анатолий Октабианович

Рождение ребёнка
2012

Сын: Федоров Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Федоров Анатолий Октабианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Анатолий Октабианович

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