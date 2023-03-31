Федорова Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1992
Сын: Федоров Владислав Анатольевич
Отец ребёнка: Федоров Анатолий Октабианович
Рождение ребёнка
16.12.1993
Сын: Федоров Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Федоров Анатолий Октабианович
Рождение ребёнка
01.02.2002
Сын: Федоров Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Федоров Анатолий Октабианович
Рождение ребёнка
2012
Сын: Федоров Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Федоров Анатолий Октабианович
Бракосочетание
Неизвестно