Кошелец (Никифорова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелец (Никифорова) Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1999

Сын: Трегубов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Трегубов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
18.02.2013

Сын: Кощелец Кирилл Евгеньевичь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трегубов Владимир Викторович