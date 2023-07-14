Кошелец (Никифорова) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1999
Сын: Трегубов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Трегубов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
18.02.2013
Сын: Кощелец Кирилл Евгеньевичь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трегубов Владимир Викторович