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Никита Миронов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: Мирон Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Михаил Никитин

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
12.12.1844

Сын: Севастьян Никитин

Мать ребёнка: Акулина Сидорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Акулина Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Смерть
1852
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