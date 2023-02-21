Никита Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788
Отец: Мирон Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Михаил Никитин
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
12.12.1844
Сын: Севастьян Никитин
Мать ребёнка: Акулина Сидорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Акулина Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Смерть
1852