Коннова Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1941
Дата смерти07.10.2007
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1941
Отец: Рябов Андрей Петрович
Мать: Рябова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Коннова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Коннов Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
28.04.1964
Дочь: Коннова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Коннов Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
20.04.1967
Дочь: Коннова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Коннов Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
19.11.1971
Дочь: Калайтанова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Коннов Владимир Матвеевич
Смерть
07.10.2007