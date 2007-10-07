Коннова Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1941

Дата смерти

07.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1941

Отец: Рябов Андрей Петрович

Мать: Рябова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Коннова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Коннов Владимир Матвеевич

Рождение ребёнка
28.04.1964

Дочь: Коннова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Коннов Владимир Матвеевич

Рождение ребёнка
20.04.1967

Дочь: Коннова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Коннов Владимир Матвеевич

Рождение ребёнка
19.11.1971

Дочь: Калайтанова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Коннов Владимир Матвеевич

Смерть
07.10.2007
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