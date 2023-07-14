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Надеев Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

До 1905

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Надеев Федор неизвестный

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Надеев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Надеева Домна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Надеев Николай Петрович

Мать ребёнка: Надеева Домна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Надеев Панкратий Петрович

Мать ребёнка: Надеева Домна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надеева Домна

Смерть
До 1905