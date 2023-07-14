Надеев Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиДо 1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Надеев Федор неизвестный
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Надеева Домна
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Надеева Домна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Надеев Панкратий Петрович
Мать ребёнка: Надеева Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надеева Домна
Смерть
До 1905