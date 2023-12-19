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Мулин Василий Семенович
Мулин Василий Семенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
?.09.1944
Пол
Мужской
Отец
Мулин Семен
Мать
Макарова Анна Егоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Мулин Семен
Мать:
Макарова Анна Егоровна
Смерть
?.09.1944
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