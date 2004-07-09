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Сафонов Максим Олегович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

09.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2004

Отец: Сафонов Олег Анатольевич

Мать: Сафонова Елена Викторовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область