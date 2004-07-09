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Сафонов Максим Олегович
Сафонов Максим Олегович
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Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
09.07.2004
Пол
Мужской
Отец
Сафонов Олег Анатольевич
1969 г.р.
Мать
Сафонова (Четверикова) Елена Викторовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2004
Отец:
Сафонов Олег Анатольевич
Мать:
Сафонова Елена Викторовна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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