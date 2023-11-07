Примак Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Примак Тамара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1968

Дочь: Дронникова Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Примак Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
09.06.1968

Сын: Примак Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Примак Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочкина Марина Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

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