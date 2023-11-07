Примак Тамара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1968
Дочь: Дронникова Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Примак Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
09.06.1968
Отец ребёнка: Примак Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочкина Марина Юрьевна
Отец ребёнка: не указан