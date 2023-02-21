Абдрахмановна Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.?
Дочь: Людмила Афанасьевна
Отец ребёнка: Абдрахманов Афанасий Мтрсович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрахманов Руслан Афанасьевич
Отец ребёнка: Абдрахманов Афанасий Мтрсович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрахманов Артур Афанасьевич
Отец ребёнка: Абдрахманов Афанасий Мтрсович
Бракосочетание
Неизвестно