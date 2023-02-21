Абдрахмановна Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрахмановна Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.?

Дочь: Людмила Афанасьевна

Отец ребёнка: Абдрахманов Афанасий Мтрсович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрахманов Руслан Афанасьевич

Отец ребёнка: Абдрахманов Афанасий Мтрсович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрахманов Артур Афанасьевич

Отец ребёнка: Абдрахманов Афанасий Мтрсович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрахманов Афанасий Мтрсович