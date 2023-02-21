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Зот Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

02.01.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1857 ст.

Дочь: Ефимова Елена Зотовна

Мать ребёнка: Феодора Яковлева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1859 ст.

Дочь: Быкова Вера Зотовна

Мать ребёнка: Феодора Яковлева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.

Сын: Иван Зотов

Мать ребёнка: Феодора Яковлева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1864 ст.

Сын: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Мать ребёнка: Феодора Яковлева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
отставной рядовой солдат
Смерть
02.01.1891 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости
Похороны
05.01.1891 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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