Зот Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти02.01.1891 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1857 ст.
Дочь: Ефимова Елена Зотовна
Мать ребёнка: Феодора Яковлева
Рождение ребёнка
20.09.1859 ст.
Дочь: Быкова Вера Зотовна
Мать ребёнка: Феодора Яковлева
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.
Сын: Иван Зотов
Мать ребёнка: Феодора Яковлева
Рождение ребёнка
14.12.1864 ст.
Сын: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Мать ребёнка: Феодора Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
отставной рядовой солдат
Смерть
02.01.1891 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
05.01.1891 ст.