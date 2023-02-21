Успенский Фёдор Иванович
Место рожденияс. Горки, Галичский уезд Костромской губернии
Дата рождения19.02.1845
Дата смерти10.09.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Горки, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1845
с. Горки, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1854 по 1860
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
По 1872
Место жительства
С 1874
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1894
г. Константинополь, Османская империя
Место жительства
С 1922 по 1928
Смерть
10.09.1928