Шутов Маркел Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова Антонина Маркеловна
Мать ребёнка: Шутова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Марфа Маркеловна
Мать ребёнка: Шутова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Мартемьян Маркелович
Мать ребёнка: Шутова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ялунина Ольга Маркеловна
Мать ребёнка: Шутова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макшакова Екатерина Маркеловна
Мать ребёнка: Шутова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаминтова Анна Маркеловна
Мать ребёнка: Шутова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно