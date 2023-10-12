Шутов Маркел Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Маркел Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробейникова Антонина Маркеловна

Мать ребёнка: Шутова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Марфа Маркеловна

Мать ребёнка: Шутова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Мартемьян Маркелович

Мать ребёнка: Шутова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ялунина Ольга Маркеловна

Мать ребёнка: Шутова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макшакова Екатерина Маркеловна

Мать ребёнка: Шутова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаминтова Анна Маркеловна

Мать ребёнка: Шутова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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