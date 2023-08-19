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Frank Nathan

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Место рождения

Сурвилишкис, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

27.04.1963

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Frank Schneir Zalman

Мать: Frank Gene Dina

Сурвилишкис, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
29.08.1912

Сын: Frank Solomon Solly

Мать ребёнка: Frank Cecilia

Рождение ребёнка
20.06.1914

Сын: Frank Willy Wolf

Мать ребёнка: Frank Cecilia

Benoni, Gauteng South Africa
Рождение ребёнка
30.06.1920

Сын: Frank George Isaac

Мать ребёнка: Frank Cecilia

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.04.1963
Johannesburg, Gauteng South Africa
Похороны
Неизвестно
Randburg, GP South Africa
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