Frank Nathan
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти27.04.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Frank Schneir Zalman
Мать: Frank Gene Dina
Рождение ребёнка
29.08.1912
Сын: Frank Solomon Solly
Мать ребёнка: Frank Cecilia
Рождение ребёнка
20.06.1914
Сын: Frank Willy Wolf
Мать ребёнка: Frank Cecilia
Benoni, Gauteng South Africa
Рождение ребёнка
30.06.1920
Сын: Frank George Isaac
Мать ребёнка: Frank Cecilia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.04.1963
Johannesburg, Gauteng South Africa
Похороны
Неизвестно
Randburg, GP South Africa